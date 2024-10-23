Nevşehir'de Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Nevşehir'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, ruhsatsız silahlarla yakalanan bir zanlı tutuklandı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, Göreme beldesindeki B.T.'ye ait aracında ruhsatsız silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine başladı.

Ele Geçirilenler

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüphelinin aracında toplamda 3 av tüfeği, 4 tabanca, 108 fişek, 5 şarjör ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan B.T., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu gelişme, Nevşehir'de güvenlik güçlerinin yasa dışı silah bulunduranlara karşı yürüttüğü çalışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.