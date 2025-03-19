Nevşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Nevşehir'de Otomobil Alev Aldı

Nevşehir'de, seyir halindeyken alev alan bir otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Ürgüp-Nevşehir kara yolunda devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Polis ekipleri, M.G. idaresindeki 50 FE 623 plakalı otomobilden duman çıktığını fark etti. Hızla olay yerine müdahale eden ekipler, yaptığı anonsla sürücüyü uyarmayı başardı ve otomobilden inmesini sağladı.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilin ön kısmını saran yangını etkili bir şekilde söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde hasar meydana geldi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.