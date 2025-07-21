Nevşehir'de Seyir Halindeki Tır Yandı, Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

Nevşehir'de Tırda Yangın Çıktı

Nevşehir'de, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeki 03 HD 344 plakalı tırda yangın çıktı. Tırın sürücüsü T.B. tarafından kontrol edilen dorsede, üniversite kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Olayın Gelişimi

İhbarın ardından olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak bu süreçte tır sürücüsü T.B., yapılan müdahale sırasında fenalık geçirdi.

Sonuç

Yangın, tırın dorsesinde büyük hasara neden olurken, güvenlik güçleri olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Yangının sebebi ve zarar görülen malzeme ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Nevşehir'de, seyir halindeyken alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Nevşehir'de, seyir halindeyken alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.