Nevşehir'de Slow Food Yeryüzü Pazarı Açıldı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, yerel üreticileri desteklemek amacıyla Slow Food Yeryüzü Pazarı hayat buldu. Kapadokya Üniversitesi Sanat Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, bu projenin doğayla uyumlu üretim yöntemlerini teşvik ettiğini vurguladı.

Yerli Tohumların ve Geleneksel Tarım Pratiklerinin Önemi

Ahmet Şimşek, "Kapadokya Uçhisar Yeryüzü Pazarı Projesi"nin yerel tohumları, geleneksel tarım pratiklerini ve özgün gastronomi değerlerini korumak amacıyla bütüncül bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. "Ajans olarak, kırsal kalkınmayı destekleyen ve yerel ekonomiyi güçlendiren projeler bizim için vazgeçilmez bir parça," diye ekledi.

Güçlü Birliktelik ile Yola Çıkıldı

Slow Food Türkiye Koordinatörü Yasmina Lokmanoğlu, "Güzel bir örnek oluşturduk. Güzel bir birliktelikle başladık. Çok iyi bir takımız," şeklinde konuştu. Açılış, katılımcıların büyük bir heyecanla izlediği kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Vali Fidan'dan Destek Mesajı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, "Kapadokya'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliklerinin de ön plana çıktığını" ifade etti. Fidan, ")Üreticilerimizin, doğrudan tüketiciye ulaşmasını ve doğal üretim zincirinin korunmasını önemsiyoruz," dedi.

Yerel Üreticilerden Direkt Satış

Pazarda yer alan Emine Ceylan, ev yemekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını ve aracılar olmadığı için herkesin kazandığını belirtti. Diğer yandan, Hüseyin Gümüş, ürettikleri polen, propolis ve bal çeşitlerini tanıtırken, Tuğba Görgün, "Tarlada çilek üretiyoruz. Ürünlerimizi aracı olmadan satıyoruz," dedi.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde "Slow Food Yeryüzü Pazarı" açıldı. Yerleşke yakınında kurulan pazarın açılışı, kurdele kesilerek yapıldı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde "Slow Food Yeryüzü Pazarı" açıldı. Yerleşke yakınında kurulan pazarın açılışı, kurdele kesilerek yapıldı.