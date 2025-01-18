Nevşehir'de TIR ile Çarpışan Hafif Ticari Araçta İki Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile TIR çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, M.E.Y. tarafından kullanılan 50 AAF 111 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen K.S. yönetimindeki 50 ACC 640 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak refüje çarptı ve devrildi.

Kaza sonrası, hafif ticari araçtaki sürücü M.E.Y. ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgedeki yol, kaza sebebiyle bir süre tek şeritten geçişe izin verdi. Ancak kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.