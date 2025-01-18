Nevşehir'de TIR ile Çarpışan Hafif Ticari Araçta İki Yaralı

Nevşehir'de hafif ticari araç, TIR ile çarpıştı; 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:12
Nevşehir'de TIR ile Çarpışan Hafif Ticari Araçta İki Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile TIR çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, M.E.Y. tarafından kullanılan 50 AAF 111 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen K.S. yönetimindeki 50 ACC 640 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak refüje çarptı ve devrildi.

Kaza sonrası, hafif ticari araçtaki sürücü M.E.Y. ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgedeki yol, kaza sebebiyle bir süre tek şeritten geçişe izin verdi. Ancak kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları
2
Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: 'İyi Bir Yönetimle Sürdüreceğiz'
3
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi
4
Bakan Yerlikaya: Gençler, Türkiye'nin Geleceğinin Teminatıdır
5
Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
6
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
7
İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı