Nevşehir'de Tıra Arkadan Çarpma: Sürücü S.Ö. Hayatını Kaybetti

Nevşehir Terminal-Çardak yolunda 50 AFE 757 plakalı hafif ticari araç, 40 AAY 260 plakalı tıra arkadan çarptı; sürücü S.Ö. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:49
Nevşehir'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi. Olay, Terminal-Çardak yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

S.Ö. idaresindeki 50 AFE 757 plakalı hafif ticari araç, Terminal-Çardak yolunda ilerlerken 40 AAY 260 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen S.Ö. kurtarılamadı.

