Nevşehir'de Tur Otobüsü Kaza Yaptı: Yaralı Var

Nevşehir'de tur otobüsünün çarptığı kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:20
Nevşehir'de Tur Otobüsü Kaza Yaptı: Yaralı Var

Nevşehir'de meydana gelen talihsiz bir kazada, bir tur otobüsü çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Kavak kavşağında gerçekleşti.

B.K. idaresindeki 07 BEF 503 plakalı tur otobüsü, daha önce yaptığı kazanın ardından otomobilinin parçalarını toplamakta olan bir kişiye çarptı. Kaza sonucu yaralanan kişi, ambulansta derhal Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası, kazada bulunan turistler için başka bir otobüs temin edildi. Bu otobüsle konaklayacakları otellere götürüldüler.

Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve kazanın sebebini araştırmak için incelemeler başlatıldı.

Nevşehir'de tur otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'de tur otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'de tur otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'de tur otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

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