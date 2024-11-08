Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir ilinde jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kapsamlı operasyon neticesinde, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eş Zamanlı Baskınlar

Jandarma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullanan kişileri hedef alarak 13 farklı adreste eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda önemli bulgular elde edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar neticesinde, 3 adet iklimlendirme cihazı, 183 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 10 kök skunk bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, sentetik hap, 5 adet esrar öğütme aparatı, bir muşta, bir sustalı bıçak ve mermiler ele geçirildi.

Bu operasyon, Nevşehir ilinde uyuşturucu madde ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramada 3 iklimlendirme cihazı, 183 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 10 kök skunk bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, sentetik hap, 5 esrar öğütme aparatı, muşta, sustalı bıçak ve mermi ele geçirildi.

Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramada 3 iklimlendirme cihazı, 183 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 10 kök skunk bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, sentetik hap, 5 esrar öğütme aparatı, muşta, sustalı bıçak ve mermi ele geçirildi.