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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheliden 16'sı tutuklandı, önemli bulgular elde edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:42
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 kişiden 16'sı tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütüldü.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyon, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını hedef aldı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 51 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Gözaltı Süreci

Operasyonun ardından 48 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28'i serbest bırakıldı. 20 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Hakim karşısına çıkarılan 20 kişiden 16'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyonun ilk aşamasında 18 Eylül'de, "Şehit Ahmet Şahan Narkoçelik" adı altında gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda toplam 1 kilo 713 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 630 gram esrar ve 85 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin lira da bulundu.

Bu operasyon, Nevşehir'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 16'sı...

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 16'sı...

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

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