Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri kara yolunda, Bozca köyü mevkisinde seyir halindeyken, karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ile 50 NV 525 plakalı tır ile çarpıştı.

Olayın hemen ardından, kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ile minibüste bulunan 2'si turist toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Anne, baba ve bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi ve yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.