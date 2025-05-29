DOLAR
39,1 0,02%
EURO
44,61 -0,88%
ALTIN
4.180,98 -0,97%
BITCOIN
4.180.773,87 0,28%

Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 3'ü ağır durumda.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 18:52
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri kara yolunda, Bozca köyü mevkisinde seyir halindeyken, karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ile 50 NV 525 plakalı tır ile çarpıştı.

Olayın hemen ardından, kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ile minibüste bulunan 2'si turist toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Anne, baba ve bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi ve yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malkara'da Vidanjör Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
2
Ankara'da Şehit ve Gazi Çocukları İçin Destek Kermesi Düzenlendi
3
Bakan Yardımcısı Yılmaz: Öğretmenlerin Beceri Eksiklikleri Milli Eğitim Akademisi ile Giderilecek
4
Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et Ele Geçirildi
5
Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
6
Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım