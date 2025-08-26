DOLAR
Nevşehir Kozaklı'da Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle vurulan M.Ö. (73) hayatını kaybetti; şüpheli S.Ü. (78) gözaltında.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:49
Nevşehir Kozaklı'da Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü

Olayın Detayları

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dün, aralarında husumet bulunan M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., pompalı tüfekle M.Ö.'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde M.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.Ü. gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor