Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili Kutlamaları

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili Anlamlı Törenlerle Kutlandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'deki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mevlitler, ilahiler ve vaazlarla kandil coşkusu yaşandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Din görevlileri programda ilahi ve kasideler seslendirdi. Program, İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından sona erdi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Program, İl Müftüsü Nihat Kök'ün vaaz ve duasıyla tamamlandı. Cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi üzerine vaaz verdi; şehitler ve mazlum coğrafyalar için dua edildi. Kılınan namazın ardından program sona erdi ve cemaate kandil simidi ve lokum ikram edildi.

