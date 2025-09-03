DOLAR
41,15 -0,02%
EURO
48,02 -0,19%
ALTIN
4.716,1 -0,88%
BITCOIN
4.615.528,5 -0,68%

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili Kutlamaları

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili camilerde Kur'an-ı Kerim, mevlit, ilahiler ve vaazlarla anıldı; cemaate ikramlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:57
Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili Kutlamaları

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili Anlamlı Törenlerle Kutlandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'deki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mevlitler, ilahiler ve vaazlarla kandil coşkusu yaşandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Din görevlileri programda ilahi ve kasideler seslendirdi. Program, İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından sona erdi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Program, İl Müftüsü Nihat Kök'ün vaaz ve duasıyla tamamlandı. Cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi üzerine vaaz verdi; şehitler ve mazlum coğrafyalar için dua edildi. Kılınan namazın ardından program sona erdi ve cemaate kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Nevşehir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Hacı Süleyman Köybaşı...

Nevşehir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'ndeki programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler seslendirilip dua edildi.

Nevşehir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Hacı Süleyman Köybaşı...

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
2
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Öldü
3
Şanlıurfa'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Silahla Öldürdü
4
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti
5
Fas'ta Gece Gösterileri: Gazze'deki Açlık ve Soykırım Protestosu
6
Mardin’de Zincirleme Kaza: 3’ü Çocuk 9 Yaralı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor