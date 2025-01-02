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New Orleans'ta Araçlı Saldırı: Metal Barikatlar Arızalıydı

New Orleans'ta araçlı saldırının gerçekleştiği Bourbon Caddesi'ndeki metal barikatların arızalı olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 00:12
New Orleans'ta Araçlı Saldırı: Metal Barikatlar Arızalıydı

New Orleans'ta Araçlı Saldırı Olayı

ABD’nin New Orleans şehrinde meydana gelen araçlı saldırı, Bourbon Caddesi etrafındaki mekanik metal barikatların çalışmadığı bilgisiyle gündeme geldi.

Polis Yetkilisinden Açıklama

New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlediği basın toplantısında saldırının nedeninin barikatların işlevselliğiyle ilgili olduğunu belirtti. Kirkpatrick, gazetecilerin metal barikatların saldırıyı engelleyememesiyle ilgili sorularını yanıtlayarak, bu barikatların arızalı olduğunu ve Şubat ayından önce değiştirilmelerinin planlandığını ifade etti.

Saldırının Detayları

Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine mevcut güvenlik önlemleri olarak polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin yerleştirildiğini de sözlerine ekledi. "Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu," dedi.

Bourbon Caddesi'nde Önlemler

Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde yaşanan çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi verildi. Ancak bu durum, son olayda bekleneni karşılamadı.

Spor Etkinliği Ertelendi

Ayrıca, her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen ve “Sugar Bowl” olarak bilinen üniversiteler arası Amerikan futbolu maçı, güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi. Louisiana Valisi Jeff Landry, maçın güvenliği hakkında sorulan bir soru üzerine, "Ben de orada olacağım," şeklinde yanıtladı.

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