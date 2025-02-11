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New York Belediye Başkanı Eric Adams, Suçlamaların Düşürülmesi Üzerine Adalet Bakanlığına Teşekkür Etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, hakkındaki suçlamaların düşmesini olumlu karşılayarak geleceğe odaklanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:35
New York Belediye Başkanı Eric Adams, Suçlamaların Düşürülmesi Üzerine Adalet Bakanlığına Teşekkür Etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Teşekkür Mesajı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine yöneltilen suçlamaların düşmesi dolayısıyla teşekkür etti. Adams, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sonunda, aylarca süren ve beni, ailemi ve şehri gereksiz sıkıntıya sokan hikaye son buluyor." dedi.

Açıklamaları ve Geleceğe Bakışı

Belediye binasında kameraların karşısına geçen Adams, "Baştan beri söylediğim gibi asla yasayı çiğnemedim ve asla çiğnemem." ifadelerini kullandı. Suçlamaların düşmesinin ardından, birçok New Yorklunun kendisini sorgulamaya devam ettiğini kaydeden Adams, "Güveninizi yeniden kazanmam gerektiğini biliyorum. Geçtiğimiz yıl çok şey öğrendim ve bu deneyim beni alçakgönüllü kıldı." şeklinde konuştu.

Hayatının En Zor 15 Ayı

Adams, hakkındaki soruşturma ve suçlama sürecini "hayatının en zor 15 ayı" olarak nitelendirdi ve bu süreçte New York ve halkı için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. ABD Adalet Bakanlığı, Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürüldüğünü resmi olarak duyurdu.

Görevi sırasında rüşvet ve dolandırıcılık dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan Adams, kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunmuş ve hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetmiştir.

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