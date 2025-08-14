New York Borsası Yatay Kapanış: ÜFE Verileri Piyasaları Etkiledi

New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası günü genel olarak yatay bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 44.911,26 puana inerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.468,54 puana çıktı ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 azalışla 21.710,67 puana geriledi.

Veri akışı ve piyasa tepkisi

Güne, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun ekonomik risk olmaya devam ettiğini göstermesiyle negatif başlanmasına karşın, seansın sonuna doğru endeksler yatay bir denge yakaladı. Buna göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ÜFE, aylık bazda Haziran 2022'den, yıllık bazda ise şubattan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Çekirdek ÜFE'de temmuzda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,7 artış gözlendi ve bu rakamlar da beklentileri aştı. Analistler, üretici fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonuna da yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Veri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine yükseldi. Üretici enflasyonunun beklentileri aşması, Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesi beklentilerini bir miktar zayıflatırken bu beklenti tamamen ortadan kalkmadı.

Ayrıca, işgücü piyasasından gelen olumlu sinyalde, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Ağustos ile biten haftada 224 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal haberler ve jeopolitik gündem

Kurumsal tarafta, ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, Trump yönetiminin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin ardından yüzde 7,4 değer kazandı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunu görüşmek üzere yarın ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme piyasalarda izlenecek başlıca gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, eylül ayındaki toplantıda faiz oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermek için henüz erken olduğunu belirtti.