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New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones Rekor Tazeledi

New York borsası günü yükselişle tamamladı; Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyeleri gördü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:55
New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones Rekor Tazeledi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, yatırımcıların olumlu haberlerle girdiği yeni bir güne yükselişle veda etti. Kapanışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazanarak %0,28 artışla 44.860,31 puana ulaştı. Bunun yanında S&P 500 endeksi %0,57'lik bir yükselişle 6.021,63 puana, Nasdaq endeksi ise %0,62 kazançla 19.172,81 puana çıktı.

Yeni Gümrük Vergisi Planları Tartışılıyor

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, kapanışta rekor seviyeyi tazeleyerek yatırımcıların dikkatini çekti. ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Çin, Kanada ve Meksika’ya uygulamayı planladığı yeni gümrük tarifeleri ile ilgili etkilerini değerlendirirken yatırımcılar, bu durumun ekonomi üzerindeki olası yansımalarını tartıştı.

Trump, görevini 20 Ocak 2025 tarihinde devraldığında, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin’den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu, Trump’ın seçim zaferinden bu yana gümrük vergisi planlarına dair yaptığı en kapsamlı değerlendirme oldu.

Tahvil Faizleri Yükseliyor

Trump’ın gümrük vergisi tehdidi, tahvil faizlerindeki düşüşü de etkiledi. Daha önce gerileyen tahvil faizleri, yeniden yükselerek ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,30 seviyesine çıktı. Gümrük vergisi endişeleri, özellikle Ford ve General Motors gibi otomobil üreticilerinin hisselerinde olumsuz yankı buldu. Ford, %2,6, General Motors ise %8,9 değer kaybetti.

Fed Tutanakları Yatırımcıların Gündeminde

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayınlanan son toplantı tutanakları da yakından takip ediliyor. Tutanaklara göre, Fed yetkilileri faiz indirimlerinin kademeli olmasından yana olduklarını belirtiyor. Ekonomik verilerin beklendiği gibi gelmesi ve enflasyonun %2'ye düşmeye devam etmesi durumunda daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin uygun olacağı öngörüsü ifade edildi.

Fed’in aralık ayında %63 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, %37 ihtimalle ise politika faizinin sabit tutulacağı öngörülüyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, para politikasının nötr seviye yaklaşırken, faiz indirimlerinin hızının yavaşlatılmasının mantıklı olacağını belirtti.

Tüketici Güven Endeksi'nde Artış

Makroekonomik verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi kasım ayında aylık 2,1 puan artarak 111,7'ye yükseldi. Ancak bu artış, piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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