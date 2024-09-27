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New York'ta Katolik Kilisesi 323 Milyon Dolar Tazminat Ödemeyi Kabul Etti

Katolik Kilisesi, cinsel taciz davaları nedeniyle 323 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:20
New York'ta Katolik Kilisesi 323 Milyon Dolar Tazminat Ödemeyi Kabul Etti

New York'ta Katolik Kilisesi'nden Cinsel Taciz Mağdurlarına Zorla Anlaşma

ABD’nde cinsel taciz davaları kapsamında iflas başvurusunda bulunan Rockville Piskoposluğu, mağdurlara toplam 323 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Anlaşma Detayları

New York merkezli haber kaynağı Law360’ın bildirdiğine göre, mahkeme kararıyla 600 cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödenmesi konusunda sağlanan anlaşmanın finansmanı üç kaynaktan sağlanacak. 234.8 milyon doları kilise, 85 milyon doları sigorta şirketi, ve 3 milyon doları ise kiliseye borçlu olan kuruluşlar tarafından karşılanacak.

Rockville Piskoposluğu'ndan Açıklama

Piskoposluk, varılan anlaşmanın kilise amaçlarına ulaşmak için en iyi yol olduğunu belirtti. Açıklamada, "Her zaman kilisenin temel misyonunu sürdürürken mağdurlara adil bir tazminat sağlama gayretindeyiz. Bu anlaşmanın bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avukat Adam Slater’ın Yorumları

Cinsel taciz mağduru 100 kişinin avokatlığını üstlenen Slater Schulman LLP hukuk firmasının temsilcisi Adam Slater, anlaşmanın New York'taki Katolik kiliseleri tarihindeki en yüksek tazminat miktarı olduğunu vurguladı. Müvekkillerinin uzun yıllardır "adaletin tecelli etmesini" beklediğini belirten Slater, "Onların adına bu anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Cinsel Taciz Davalarında Tarihi Adım

Rockville Piskoposluğu, 2020 yılında din adamlarına karşı açılan yüzlerce cinsel taciz davasının ardından iflas başvurusunda bulundu. 2017 yılında ise, geçmiş yıllardan gelen cinsel taciz iddialarını mahkeme yoluna gitmeden çözmek amacıyla mağdurlarla anlaşma yoluna gideceğini duyurdu.

Rockville Katolik Piskoposluğu, 1.4 milyon üyesiyle, ABD'deki en büyük cinsel istismar davalarından biriyle karşı karşıya ve bu, ülke genelindeki benzer davalar için bir örnek teşkil etmesi umuluyor.

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