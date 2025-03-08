New York'ta Tesla Bayisine Zorla Giren Göstericiler Gözaltına Alındı

New York'taki Tesla bayisinde protesto eylemi gerçekleştiren göstericiler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:08
New York'ta Tesla Bayisine Zorla Giren Göstericiler Gözaltına Alındı

Göstericiler Tesla Bayisine Zorla Girdi

ABD'nin New York kentinde Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı.

Protestonun Sebebi

Manhattan bölgesindeki Tesla bayisinin önünde toplanan bir grup gösterici, Musk’ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti. Göstericiler, protesto sırasında bayiye zorla girerek oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu eylem sonucunda New York Polisi (NYPD) tarafından müdahale edildi ve gözaltılar yaşandı.

Göstericilerin Sloganları

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdiler.

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı...

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı. Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı...

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı. Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

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