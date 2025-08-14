Newsom'dan Özel Seçim Çağrısı: California Kongre Haritaları Yeniden Çizilecek

Newsom, California Kongre Haritalarını Yeniden Çizme Planını Açıkladı

California Valisi Gavin Newsom, Demokratların 2026 ABD Temsilciler Meclisi ara seçimlerinde beş sandalye kazanmayı hedefleyen yeni haritalarını sunmak üzere 4 Kasım tarihinde özel seçim çağrısında bulundu.

Newsom planını, ABD merkezli X platformunda yayınlanan bir kampanya reklamıyla duyurdu. Vali, duyuruda Donald Trump için "seçimleri manipüle etme çabasının artık sona erdiğini" belirtti ve ekledi: "California, Trump'ın her şeyi yok etmesini sessizce izleyecek değil. Temsilciler Meclisi haritalarımızı yeniden çizmek ve adil temsil hakkını korumak için özel bir seçim çağrısı yapıyoruz."

Neler Değişecek ve Ne Zaman Uygulanacak?

Hazırlanan kongre seçim bölgesi haritaları, seçmen onayından geçmesi halinde yürürlüğe girecek ve 2030 seçimlerine kadar geçerli olacak. Eyalet meclisinin önümüzdeki hafta 4 Kasım için özel seçimi resmen ilan etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi toplam 435 sandalyeden oluşuyor ve şu an için Cumhuriyetçiler 219 sandalye ile çoğunluğa sahip.

Hamlenin Arka Planı: Texas ile Karşı Hamle

Newsom'un adımı, Cumhuriyetçilerin Texas eyaletinde benzer bir kazanım elde etme çabalarına karşı bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Texas'ta Cumhuriyetçi Temsilciler, 2026 ara seçimleri öncesinde eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek 5 ek sandalye kazanmayı hedefliyor.

Texas'ın 150 üyeli Eyalet Meclisi'nde karar alınabilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor. Demokratların Mecliste azınlıkta olması nedeniyle bu girişimi oyla engelleme imkanı bulunmuyor; bu sebeple en az 51 Demokrat üye, yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla eyaleti terk etti.

Texas Senatörü John Cornyn, eyaleti terk eden Demokrat üyelere ulaşılması için ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin devreye gireceğini açıklamıştı.

Haberde ayrıca Vali Newsom'un 2028 başkanlık seçimlerinde aday olacağına ilişkin tahminler de yer aldı.