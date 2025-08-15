DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Koşuyor: Bayraktar'dan Hediye Kampanyası

Next Sosyal 1 milyon kullanıcıya yaklaşırken Selçuk Bayraktar hediye kampanyasını duyurdu; 22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim ile paylaşım yapın.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:46
Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Koşuyor: Bayraktar'dan Hediye Kampanyası

Next Sosyal 1 milyon kullanıcıya koşuyor: Bayraktar hediye kampanyasını açıkladı

TEKNOFEST ve T3 Vakfı Başkanından çağrı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal platformunun 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirterek özel bir hediye kampanyası başlattı.

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milyon milyon büyüyoruz! Türkiye'nin en sosyal mecrası NSosyal, 1 milyonuncu kullanıcıya koşuyor. Türkiye'nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!

Hediyeler: 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat, 6 bluetooth kulaklık.

Katılım: 22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle NSosyal platformundan paylaşım yapın; hediyelerden biri sizin olabilir.

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan biri haline geldi.

Platformda teknoloji, yaşam, haber ve gündem odaklı içerikler paylaşılırken kullanıcılar, T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos