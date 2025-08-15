Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Koşuyor: Bayraktar'dan Hediye Kampanyası

Next Sosyal 1 milyon kullanıcıya koşuyor: Bayraktar hediye kampanyasını açıkladı

TEKNOFEST ve T3 Vakfı Başkanından çağrı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal platformunun 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirterek özel bir hediye kampanyası başlattı.

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milyon milyon büyüyoruz! Türkiye'nin en sosyal mecrası NSosyal, 1 milyonuncu kullanıcıya koşuyor. Türkiye'nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!

Hediyeler: 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat, 6 bluetooth kulaklık.

Katılım: 22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle NSosyal platformundan paylaşım yapın; hediyelerden biri sizin olabilir.

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan biri haline geldi.

Platformda teknoloji, yaşam, haber ve gündem odaklı içerikler paylaşılırken kullanıcılar, T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.