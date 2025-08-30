DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

Ngor Koyu Dakar'da: Dünyanın En Güzel Koyları Listesine Girdi

Senegal'in Dakar kentindeki Ngor Koyu, Fransa merkezli L'association des Plus Belles Baies du Monde tarafından 'Dünyanın En Güzel Koyları' listesine alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:04
Ngor Koyu Dakar'da: Dünyanın En Güzel Koyları Listesine Girdi

Ngor Koyu Dakar'da: Dünyanın En Güzel Koyları Listesine Girdi

Senegal'in ikonik koyu uluslararası platformda tanınacak

Senegal'in başkenti Dakardaki Ngor Koyu, Fransa merkezli L'association des Plus Belles Baies du Monde (Dünyanın En Güzel Koyları Birliği) tarafından resmi listeye dahil edildi.

Birlik tarafından yapılan duyuruya göre Ngor, birlik tarafından eylülde Kanada'da düzenlenecek 19. Kongrede resmen tanıtılacak. Bu adım, bölgenin turizm potansiyeli ve çevresel öneminin uluslararası düzeyde kabulü olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, kulübün gelecek yıl düzenleyeceği ve dünyanın dört bir yanından çevre aktivistleri ile turizmcileri bir araya getirecek 20'nci kongresi de Senegal’den daha önce listeye giren Sine-Saloum Deltasında gerçekleştirilecek.

Birliğin yapısı ve Türkiye'den temsil

Vannes'te 1997'de kurulan Dünyanın En Güzel Koyları Birliği, turizm ile çevre duyarlılığını bir araya getiren küresel bir platform niteliği taşıyor. Birliğin listesinde Asya'dan Afrika'ya uzanan 25 ülkeden 42 koy yer alıyor.

Listede Türkiye'yi ise yalnızca Bodrum temsil ediyor. Kulübün 2012'de düzenlenen 8'inci kongresi Bodrum'da yapılmış ve turizmci Galip Gür, 2012'den 2015'e kadar birliğin başkanlık görevini yürütmüştü.

Ngor'un listeye girişi, bölge turizmi ve çevre koruma çalışmalarına yeni bir görünürlük sağlayarak hem yerel hem de uluslararası ilginin artmasına zemin hazırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Özel Haber Gündemi — 28 Ağustos 2025
2
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
3
Dijital Egemenlik Mücadelesi: Türkiye NSosyal ve e-Devletle Güçleniyor
4
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini
5
Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi
6
Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı
7
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Emin ve Ehli Kadrolarda Tam Emniyet İçinde

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı