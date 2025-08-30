Ngor Koyu Dakar'da: Dünyanın En Güzel Koyları Listesine Girdi

Senegal'in ikonik koyu uluslararası platformda tanınacak

Senegal'in başkenti Dakardaki Ngor Koyu, Fransa merkezli L'association des Plus Belles Baies du Monde (Dünyanın En Güzel Koyları Birliği) tarafından resmi listeye dahil edildi.

Birlik tarafından yapılan duyuruya göre Ngor, birlik tarafından eylülde Kanada'da düzenlenecek 19. Kongrede resmen tanıtılacak. Bu adım, bölgenin turizm potansiyeli ve çevresel öneminin uluslararası düzeyde kabulü olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, kulübün gelecek yıl düzenleyeceği ve dünyanın dört bir yanından çevre aktivistleri ile turizmcileri bir araya getirecek 20'nci kongresi de Senegal’den daha önce listeye giren Sine-Saloum Deltasında gerçekleştirilecek.

Birliğin yapısı ve Türkiye'den temsil

Vannes'te 1997'de kurulan Dünyanın En Güzel Koyları Birliği, turizm ile çevre duyarlılığını bir araya getiren küresel bir platform niteliği taşıyor. Birliğin listesinde Asya'dan Afrika'ya uzanan 25 ülkeden 42 koy yer alıyor.

Listede Türkiye'yi ise yalnızca Bodrum temsil ediyor. Kulübün 2012'de düzenlenen 8'inci kongresi Bodrum'da yapılmış ve turizmci Galip Gür, 2012'den 2015'e kadar birliğin başkanlık görevini yürütmüştü.

Ngor'un listeye girişi, bölge turizmi ve çevre koruma çalışmalarına yeni bir görünürlük sağlayarak hem yerel hem de uluslararası ilginin artmasına zemin hazırlıyor.