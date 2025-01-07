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Niğde Başsavcısı Süren, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:42
Niğde Başsavcısı Süren, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Niğde Başsavcısı Süren, Yılın Kareleri Oylamasında

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanındaki önemli anları ve olayları öne çıkaran muhteşem fotoğrafları bir araya getiriyor.

Başsavcı Süren'in katılımı, etkinliğin önemini vurgularken, Niğde'nin adalet ve hukuk alanındaki katkılarının da altını çizmiş oldu. Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü de etkinlikte yer alarak, yargı camiasının fotoğraf sanatı ile buluşmasına destek sundu.

Oylama süreci, basın ve medya sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirerek, yıl boyunca çekilen en çarpıcı karelerin değerlendirilmesini sağlıyor. Bu yılki oylama, Anadolu Ajansı'nın daha geniş kitlelere ulaşmasını ve farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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