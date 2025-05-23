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Niğde'de Baraj Gölüne Düşen 13 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Niğde'de, 13 yaşındaki F.K. baraj gölüne düşerek kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:36
Niğde'de Baraj Gölüne Düşen 13 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Niğde'de Baraj Gölüne Düşen 13 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Niğde'nin Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Gölü'nde meydana gelen talihsiz olayda, 13 yaşındaki F.K. isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte göl kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Olaydan sonra, F.K.'nın arkadaşı durumu hemen yakınlarına bildirdi. Ailenin yaptığı ihbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çocuğun en son görüldüğü yerde dalış yapan ekipler, F.K.'ya ulaşmayı başaramadı. Elde edilen bilgilere göre hava kararması nedeniyle arama çalışmaları ara verildi.

Arama çalışmaları, yarın sabah saatlerinde yeniden başlayacak.

Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Niğde'de baraj gölünde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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