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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:03
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bir iş yerinde arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Arama sonucunda, toplamda 5 bin doldurulmuş makaron, 60 kilogram tütün, 150 paket kaçak sigara, 720 sahte bandrol, 21 elektronik sigara ve 19 şişe sahte içki ele geçirildi. Bu durum, kentteki kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte olup, yetkililer tarafından konuyla ilgili derinlemesine incelemeler sürdürülmektedir.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı....

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 5 bin doldurulmuş makaron, 60 kilogram tütün, 150 paket kaçak sigara, 720 sahte bandrol, 21 elektronik sigara ve 19 şişe sahte içki ele geçirildi.

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