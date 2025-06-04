Niğde'de Sahte İçki Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Sahte İçki Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir sahte içki operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışlarını önlemek amacıyla harekete geçti.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ile 160 tabanca fişeği ele geçirildi. Bu ciddi miktarda yakalanan malzemeler, sahte içki üretimi ve satışının boyutunu gözler önüne serdi.

Gözaltı Süreci ve Tutuklamalar

Operasyon sonrasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 2 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklanma talebiyle hakimlik önüne çıkarıldı. Yapılan soruşturma ve tutuklama işlemleri, Niğde'nin güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ve 160 tabanca fişeği ele geçirildi.