Niğde'de "Sessiz Çığlık" Belgeseli Gösterildi

Minderli Sinema Günleri'nde Gazze'ye Destek

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Minderli Sinema Günleri etkinliğinde "Sessiz Çığlık" belgeseli, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gösterime sunuldu.

Belgesel, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına dikkati çekmek amacıyla protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla izlendi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir burada yaptığı konuşmada, sinema günleri kapsamında Gazze'yi unutmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Filistin'i unutmadığımızı, zalimin zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı sivil toplum örgütlerimizle bir kez daha göstermek istedik. Bu zalim İsrail, katil İsrail çok büyük bir zulüm gerçekleştiriyor. Bunu da maalesef bütün dünyanın gözünün önünde gerçekleştiriyor. Bizler karınca misali elimizden geldiği kadar en azından onların karşısında dimdik durduğumuzu göstermek istiyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Bu zalim İsrail'e bunun hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Bu tür organizasyonlar, bu tür birliktelikler unutmadığımızı, Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterecek organizasyonlardan bir tanesi."

Belgesel gösteriminin ardından vatandaşlar ellerindeki balonları ilahi eşliğinde gökyüzüne bıraktı.

