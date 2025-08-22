DOLAR
40,99 -0,14%
EURO
48,05 -0,81%
ALTIN
4.444,7 -1,17%
BITCOIN
4.788.232,91 -3,59%

Niğde'de 'Sessiz Çığlık' Belgeseli Gösterildi — Minderli Sinema Günleri'nde Gazze'ye Destek

Niğde'de "Minderli Sinema Günleri" kapsamında "Sessiz Çığlık" belgeseli Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gösterildi; belediye ve vatandaşlar Gazze'ye destek verdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:24
Niğde'de 'Sessiz Çığlık' Belgeseli Gösterildi — Minderli Sinema Günleri'nde Gazze'ye Destek

Niğde'de "Sessiz Çığlık" Belgeseli Gösterildi

Minderli Sinema Günleri'nde Gazze'ye Destek

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Minderli Sinema Günleri etkinliğinde "Sessiz Çığlık" belgeseli, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gösterime sunuldu.

Belgesel, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına dikkati çekmek amacıyla protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla izlendi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir burada yaptığı konuşmada, sinema günleri kapsamında Gazze'yi unutmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Filistin'i unutmadığımızı, zalimin zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı sivil toplum örgütlerimizle bir kez daha göstermek istedik. Bu zalim İsrail, katil İsrail çok büyük bir zulüm gerçekleştiriyor. Bunu da maalesef bütün dünyanın gözünün önünde gerçekleştiriyor. Bizler karınca misali elimizden geldiği kadar en azından onların karşısında dimdik durduğumuzu göstermek istiyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Bu zalim İsrail'e bunun hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Bu tür organizasyonlar, bu tür birliktelikler unutmadığımızı, Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterecek organizasyonlardan bir tanesi."

Belgesel gösteriminin ardından vatandaşlar ellerindeki balonları ilahi eşliğinde gökyüzüne bıraktı.

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliğinde "Sessiz Çığlık"...

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliğinde "Sessiz Çığlık" belgeseli gösterime sunuldu. İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına dikkati çekmek amacıyla Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gösterime sunulan belgeseli protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliğinde "Sessiz Çığlık"...

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
2
2025-2026 Okul Takvimi: Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil ve Sömestr Tarihleri
3
İsrail'den E1 Projesi Tepkisi: Doğu Kudüs Yerleşim Planları Reddedildi
4
Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem
7
Kadıköy'de Otomobilin Yayaya Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası