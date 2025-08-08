DOLAR
Niğde'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Niğde'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki M.E.A. yaralandı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 21:37
Niğde'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Niğde'de düzenlenen silahlı saldırı panik yarattı. Merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan bir oto galeriye kimliği belirsiz bir şüpheli tabancayla ateş açtı. Bu saldırıda, iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu M.E.A. (8) yaralandı.

Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralanan M.E.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralanan M.E.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

