Niğde'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Niğde'de düzenlenen silahlı saldırı panik yarattı. Merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan bir oto galeriye kimliği belirsiz bir şüpheli tabancayla ateş açtı. Bu saldırıda, iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu M.E.A. (8) yaralandı.

Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

