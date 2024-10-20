Niğde'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de Traktör Devrildi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyünde gerçekleşen üzücü bir kazada, sürücünün kontrolündeki traktör devrildi. 69 yaşındaki R.K.'nın kullandığı araç, aniden devrilerek kazaya neden oldu.

Kaza Sonrası Olay Yeri

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil hizmetlere bildirdi. Olay yerine health ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, traktör sürücüsünün kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralının Durumu

Kazada yaralanan E.K., acil sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.