DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.331.538,26 -0,53%

Niğde'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:33
Niğde'de Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de Traktör Devrildi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyünde gerçekleşen üzücü bir kazada, sürücünün kontrolündeki traktör devrildi. 69 yaşındaki R.K.'nın kullandığı araç, aniden devrilerek kazaya neden oldu.

Kaza Sonrası Olay Yeri

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil hizmetlere bildirdi. Olay yerine health ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, traktör sürücüsünün kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralının Durumu

Kazada yaralanan E.K., acil sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları
2
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
3
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
5
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
6
Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastanelerle İlgili Açıklama

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek