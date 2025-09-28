Niğde'de tüpten sızan gaz: Anne Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz hayatını kaybetti

Niğde Çamardı Çukurbağ köyünde tüpten sızan gaz nedeniyle Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz yaşamını yitirdi; cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 12:03
Niğde'de tüpten sızan gaz anne ve kızının hayatını aldı

Olayın ayrıntıları

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde meydana gelen olayda, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gaz nedeniyle Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

