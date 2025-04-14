Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, önemli bir başarıya sahne oldu. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda, toplamda 12 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 146,83 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5 şüpheli hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama ile Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma suçlarından yakalama emri bulunan 3 kişi de operasyon kapsamında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Yapılan aramada, 146,83 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Yapılan aramada, 146,83 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.