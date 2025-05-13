Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Kadraj İletişim Günleri Etkinliği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) düzenlenen Kadraj İletişim Günleri etkinliği, söyleşilerle başarıyla devam etti. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, konuklar öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Söyleşide Anadolu Ajansı temsilcileri, medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgiler sundu. Etkinlik, katılımcıların iletişim becerilerini geliştirmek ve profesyonel deneyimlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, alanında uzman isimleri bir araya getirerek, iletişim sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen gençler için önemli bir platform haline geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği söyleşilerle devam etti. Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, söyleşide mesleki kariyerini ve deneyimlerini anlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) "Kadraj İletişim Günleri" etkinliği söyleşilerle devam etti. Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, söyleşide mesleki kariyerini ve deneyimlerini anlattı.