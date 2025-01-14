Niğde Valisi Cahit Çelik, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Vali Çelik, etkinliğin önemine değinerek, bu tür organizasyonların görsel sanatlara katkı sağladığını ifade etti. Yılın en iyi fotoğraflarının seçileceği oylamada, birçok önemli eser değerlendiriliyor.

AA'nın geleneksel olarak düzenlediği bu oylama, her yıl ülkenin dört bir yanındaki profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen eserlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Vali Çelik, bu yılki oylamanın önemine vurgu yaparak, katılan tüm sanatçıları tebrik etti.

Bu tür etkinlikler, şehrin kültürel ve sanatsal yönünü öne çıkararak bölgeye olan ilginin artmasına yardımcı oluyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.