Niğde Valisi Cahit Çelik, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:57
Niğde Valisi Cahit Çelik, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Vali Çelik, etkinliğin önemine değinerek, bu tür organizasyonların görsel sanatlara katkı sağladığını ifade etti. Yılın en iyi fotoğraflarının seçileceği oylamada, birçok önemli eser değerlendiriliyor.

AA'nın geleneksel olarak düzenlediği bu oylama, her yıl ülkenin dört bir yanındaki profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen eserlerin bir araya gelmesini sağlıyor. Vali Çelik, bu yılki oylamanın önemine vurgu yaparak, katılan tüm sanatçıları tebrik etti.

Bu tür etkinlikler, şehrin kültürel ve sanatsal yönünü öne çıkararak bölgeye olan ilginin artmasına yardımcı oluyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı
2
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır
3
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor
4
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Gaziantep'in Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler Sanatseverleri Bekliyor
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!