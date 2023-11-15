Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı? Candan kardeşler kimdir?

Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan’ın yüz ifadeleri dikkat çekti! Sosyal medyadan yorum yağdı

Candan kardeşler, ‘suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, ‘suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Candan kardeşlerin yorgun ve üzgün yüzleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, “Bunlara böyle ne olmuş?” diye merak etti.

Candan kardeşler, bir televizyon programında tanınmış ve sosyal medya hesaplarında lüks yaşantılarını paylaşarak gündeme gelmişti

Candan kardeşler, bir televizyon programında tanınmış ve sosyal medya hesaplarında lüks yaşantılarını paylaşarak gündeme gelmişti. İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kardeşlerin yanı sıra, Hacı İsrafil S. adlı bir şüpheli de Kars’ta yakalanarak İstanbul’a gönderildi.

Nihal Candan ve Bahar Candan Kimdir? Neden gözaltına alındılar?

Nihal ve Bahar Candan, sosyal medya fenomeni ve moda programı sunuculuğu yapan iki kız kardeştir. Nihal Candan 1996, Bahar Candan ise 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babaları Doç. Dr. Hakan Candan, bir üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi dersleri veren bir akademisyendir. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencidir. Nihal ve Bahar Candan, bir televizyon programında ünlenmiş ve sosyal medya hesaplarında lüks yaşamlarını paylaşarak gündeme gelmiştir. Ancak son zamanlarda, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu iddialar, Candan kardeşlerin serveti ve gelir kaynakları hakkında soru işaretleri yaratmıştır.