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Nihat Zeybekci'den Esenyurt Gelişmelerine İlişkin Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:24
Nihat Zeybekci'den Esenyurt Gelişmelerine İlişkin Açıklamalar

Denizli'de önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de yaptığı konuşmada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması konusunu ele aldı.

Mahkeme Sürecine Dikkat Çekildi

Zeybekci, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım." diyerek durumu değerlendirirken, hukuka ve adalete güvenin önemine vurgu yaptı.

Kongredeki Konuşması

Ayrıca, AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi kapsamında düzenlenen toplantıda Zeybekci, muhalefetin hizmet etme anlayışının olmadığını iddia etti ve kendilerinin hizmetkar olmayı bir lütuf olarak gördüklerini ifade etti.

Ortadoğu'daki Oyun

Zeybekci, Ortadoğu’daki gelişmelere de değinerek, bu süreçte Türkiye'nin hedef alındığını ve Kandil'de bulunan oyuncuların bu oyun içinde yer aldığını savundu.

Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları

Devlet Bahçeli'nin durumu konusunda da yorumda bulunan Zeybekci, Bahçeli'nin uzattığı elin önemli olduğunu ve bunu açılan bir kapı olarak gördüğünü belirtti.

Kongreye Katılımlar

Eş zamanlı gerçekleşen kongrede mevcut AK Parti Çardak İlçe Başkanı Özgür Aksöğüt tek aday olarak yer aldı. Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer partililerin katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 3), partisince Denizli'nin Çardak ilçesi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 3), partisince Denizli'nin Çardak ilçesi Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 3), partisince Denizli'nin Çardak ilçesi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sol 3), partisince Denizli'nin Çardak ilçesi Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

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