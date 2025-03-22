Nijer'de Camiye Düzenlenen Terör Saldırısında 44 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijer'deki Terör Saldırısı: 44 Ölü

Nijer'in güneybatısında, Fonbita köyünde bir camiye düzenlenen terör saldırısında en az 44 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mohamed Toumba, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırının dün gerçekleştiğini ve 4'ü ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DEAŞ Bağlantılı Saldırı

Bakan Toumba, bu kanlı saldırının DEAŞ bağlantılı örgütler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Hükümet, bu acı olay nedeniyle bugünden itibaren 72 saatlik ulusal yas ilan etti.

Son yıllarda Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer, El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın tehditleri altında kalıyor. Terör olayları, bu bölgelerde yaşayan topluluklar için büyük bir tehlike oluşturmaya devam ediyor.