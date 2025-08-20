DOLAR
Nijer'de Seller: 47 Ölü, 70 Yaralı, 56 bin 730 Kişi Etkilendi

Nijer'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 47 kişi hayatını kaybetti, 70 yaralandı; 56 bin 730 kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:49
Nijer'de Şiddetli Yağışlar ve Seller: Ağır bilanço

Kamu kurumundan gelen açıklama can kaybını doğruladı

Nijer'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sellerde 47 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bilgiyi paylaşan Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaşanan afetin geniş çaplı etkiye yol açtığını ve 56 bin 730 kişinin sellerden etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü, etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçların karşılanması için ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Hatırlatma olarak, Nijer'de 2024'te seller sebebiyle 250'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve öğretim yılı 1 ay geç başlamıştı.

