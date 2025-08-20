Nijer'de Seller: 47 Ölü, 70 Yaralı, 56 bin 730 Kişi Etkilendi

Nijer'de Şiddetli Yağışlar ve Seller: Ağır bilanço
Kamu kurumundan gelen açıklama can kaybını doğruladı
Nijer'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sellerde 47 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bilgiyi paylaşan Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaşanan afetin geniş çaplı etkiye yol açtığını ve 56 bin 730 kişinin sellerden etkilendiğini açıkladı.
Yetkililer, kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü, etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçların karşılanması için ekiplerin seferber edildiğini belirtti.
Hatırlatma olarak, Nijer'de 2024'te seller sebebiyle 250'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve öğretim yılı 1 ay geç başlamıştı.