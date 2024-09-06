Nijer'deki Şiddetli Seller 273 Can Aldı

Nijer'de Şiddetli Yağışlar ve Sonuçları

Nijer, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerle sarsıldı. Yerel yetkililer, Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğü aracılığıyla yayımladığı açıklamada, bu felaketin sonucunda 273 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olumsuz Hava Koşulları ve Etkileri

Açıklamada, ülkedeki olumsuz hava koşullarının durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı. Yaklaşık 95 bin ailenin evini terketmek zorunda kaldığı kaydedildi. Ayrıca, çiftlik hayvanlarının da telef olduğu belirtildi.

Hasar Gören Alanlar

Özellikle ülkede bulunan Tahoua ve Maradi bölgeleri, sellerden en çok etkilenen alanlar arasında yer aldı. Okullar, sağlık ocakları ve dükkanlar da ciddi hasar gördü.

Diğer Ülkelerdeki Durum

Nijer dışında, Mali, Etiyopya ve Nijerya gibi diğer Afrika ülkelerinde de benzer sağanak yağışlar nedeniyle yüzlerce can kaybı yaşandı ve on binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.