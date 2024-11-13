Nijerya, 5 Milyar Dolar Değerinde Mal Varlığını Geri Aldı

Nijerya, Yurt Dışına Kaçırılan Varlıklarını Geri Kazandı

Nijerya Sivil Toplum Yasama Danışmanlığı Merkezi (CISLAC), ülkeden yurt dışına kaçırılan para ve mücevherlerle birlikte en az 5 milyar dolar değerindeki mal varlığını son 25 yılda geri aldığını açıkladı.

25 Yılda Büyük Başarı

CISLAC Yöneticisi Auwal Musa Rafsancani, “Nijerya'nın Varlıklarının Geri Alınmasına İlişkin Ortak Afrika Pozisyonu” doğrultusunda basına bilgi verdi. Rafsancani, Nijerya'nın yurt dışına kayıt dışı olarak kaçırılan varlıklarının geri alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Rafsancani, 25 yıllık süreçte Nijerya'nın, özellikle İsviçre ve ABD'den iade edilen önemli meblağlar da dahil olmak üzere 5 milyar dolardan fazla çalıntı mal varlığını geri aldığına vurgu yaptı. Eski Devlet Başkanı General Sani Abacha tarafından çalınan yüz milyonlarca dolarlık varlıkların, uzun süren uluslararası müzakereler sonucunda Nijerya'ya geri gönderildiğini ifade etti.

Şeffaflık ve Yönetim Sorunları

Ancak geri kazanımlara rağmen, iade edilen varlıkların yönetiminde zorlukların yaşandığını kaydeden Rafsancani, vatandaşlar ile sivil toplumun katılımını sağlamak için hala önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, geri alınan varlıkların kaybolmasıyla veya bunlarla ilgili hesap verilememesi konusunda endişelerini dile getirdi. Rafsancani, özellikle yerel düzeyde şeffaflık sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti.

Yolsuzluk Mağdurları, Hakkını Talep Ediyor

Nijeryalıların, yolsuzluğun gerçek mağdurları olarak geri alınan varlıkların faydalarını görmeyi hak ettiğini söyleyen Rafsancani, hükümetin 1993-1998 yılları arasında Abacha tarafından yurt dışına kaçırılan paraların iadesi için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Abacha'nın, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan yaklaşık 5 milyar dolar çalmakla suçlandığı biliniyor. Bu paraların 1998'den bu yana 3,6 milyardan fazlası Nijerya hükümetine iade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.