Nijerya, BRICS'e Ortak Ülke Olarak Katılma Davetini Kabul Etti

Nijerya, BRICS'e ortak ülke olma davetini kabul etti. Bu adım, uluslararası işbirliğini ve ekonomik fırsatları artırma hedefleriyle uyumlu.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 00:39
Nijerya, BRICS'e Ortak Ülke Olarak Katılma Davetini Kabul Etti

Nijerya BRICS'e Katılma Davetini Kabul Etti

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, yaptığı yazılı açıklama ile bu kararı duyurdu.

Açıklamada Vurgulanan Hedefler

Ebienfa, Nijerya'nın bu adımının uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Nijerya'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığının altını çizen Ebienfa, BRICS'in, üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmek için ülkesine eşsiz bir platform sunduğunu ifade etti.

Ebienfa, enerji güvenliği, altyapı geliştirme, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlarda ortak hedefleri ilerletmek amacıyla BRICS platformundan nasıl faydalanabileceklerini de aktardı. Bu işbirliğinin, kapsayıcı büyüme, bölgesel entegrasyon ve stratejik özerklik anlayışlarına katkıda bulunacağını söyledi.

BRICS'in Tarihçesi ve Önemi

BRICS, başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması ile 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından ortaya atıldı. 2009 yılında kurulan bu birlik, Batılı ülkelerin global hakimiyetini dengelemek amacıyla oluşturulan gayriresmi bir platform olarak faaliyet göstermeye başladı. 2010 yılında Güney Afrika'nın katılmasıyla BRICS ismini aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı kapsayan BRICS, Mısır, Etiyopya, İran, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla zamanla genişledi. Bugün, Endonezya'nın da üyelik katılımıyla birlikte toplam üye sayısı 10'a ulaşan BRICS, dünya ekonomisindeki önemli rolünü sürdürmektedir.

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