Nijerya'da 115 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonu

Nijerya, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonlar ile terörle mücadelede önemli bir adım attı. Terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 115 terörist etkisiz hale getirildi.

Başkanlık Açıklamaları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında operasyonların detaylarını paylaştı. Ülkenin farklı bölgelerinde sürdürülen operasyonlar neticesinde, teröristlerin elebaşı Munzur Ya Audu da dahil olmak üzere 115 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kurtarılan Rehineler ve Ele Geçirilen Silahlar

Buba’nın ifadesine göre, gerçekleştirilen operasyonlarda 238 terörist yakalanmış ve fidye için rehin alınan 138 kişi kurtarılmıştır. Ayrıca teröristlere ait 50 silah ve önemli mühimmat da ele geçirilmiştir.

Nijerya’nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun yıllardır silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele etmekte. Ülke genelinde sıkça rastlanan insan kaçırma olayları, güvenlik güçlerinin en büyük mücadele alanlarından biri olmuştur. Silahlı kişiler, özellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedirler; buna rağmen, bu suçların cezası idam olarak belirlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.