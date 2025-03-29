DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.121.241,71 0,16%

Nijerya'da Adam Kaçırma Şüphesiyle 16 Avcı Linç Edildi

Nijerya'nın Edo eyaletinde, adam kaçırma suçlamasıyla 16 avcı linç edilerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:49
Nijerya'da Adam Kaçırma Şüphesiyle 16 Avcı Linç Edildi

Nijerya'da 16 Avcı Linç Edildi

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinde, adam kaçırma şüphesiyle, toplamda 16 avcı linç edilerek hayatını kaybetti. Olay, Rivers eyaletinden yola çıkan bir kamyonun Uromi kentinde durdurulmasıyla başladı.

Çete Üyeleri Tarafından Gerçekleştirildi

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Moses Yamu, yolcular arasında bulunan avcıların, çete üyeleri tarafından ellerinde tüfeklerle birlikte adam kaçırma şüphesiyle linç edildiğini belirtti.

Yamu, olayla bağlantılı olarak 14 kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
2
Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek
3
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
4
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
5
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti
6
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum
7
Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Boykot Vandalizme Dönüşürse...

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!