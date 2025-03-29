Nijerya'da Adam Kaçırma Şüphesiyle 16 Avcı Linç Edildi

Nijerya'da 16 Avcı Linç Edildi

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinde, adam kaçırma şüphesiyle, toplamda 16 avcı linç edilerek hayatını kaybetti. Olay, Rivers eyaletinden yola çıkan bir kamyonun Uromi kentinde durdurulmasıyla başladı.

Çete Üyeleri Tarafından Gerçekleştirildi

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Moses Yamu, yolcular arasında bulunan avcıların, çete üyeleri tarafından ellerinde tüfeklerle birlikte adam kaçırma şüphesiyle linç edildiğini belirtti.

Yamu, olayla bağlantılı olarak 14 kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de ifade etti.