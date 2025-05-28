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Nijerya'da ECOWAS'ın 50. Yılı Coşkuyla Kutlandı

ECOWAS'ın 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:36
Nijerya'da ECOWAS'ın 50. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'da ECOWAS'ın 50. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 50. kuruluş yıl dönümünü Nijerya'nın Lagos şehrinde gerçekleştirdiği anlamlı bir törenle kutladı. Bu özel etkinlik, ECOWAS Antlaşması'nın 1975 yılında imzalandığı Nijerya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (NIIA) konferans salonunda yapıldı.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

Törene Nijerya'nın eski Devlet Başkanı General Yakubu Gowon, mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray gibi önemli isimler katıldı. ECOWAS'ın kurucu antlaşmasını imzalayan liderler arasında hayattaki tek isim olan Gowon, bölgesel entegrasyon konusundaki öncü rolü nedeniyle özel olarak onurlandırıldı.

Hatıra Defteri İmzalandı

Törenin önemli anlarından biri, Gowon ile Tinubu’nun kuruluşun 50. yılı anısına hazırlanan hatıra defterini imzalamasıydı. Ayrıca, diğer üye ülkelerin liderleri de temsilcileri aracılığıyla etkinliğe katılım sağladı.

Katılımda Sınırlamalar

Siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle bölgesel bloktan ayrılan <>Mali, <>Nijer ve <>Burkina Faso törende temsil edilmedi. Ancak, etkinlik, 28 Mayıs 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından kurulan ECOWAS'ın bölgesel işbirliği, ekonomik entegrasyon ve siyasi istikrarı teşvik etme misyonunu kutlamak amacıyla yapıldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'da bir...

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'da bir törenle kutlandı. Tören, Nijerya'nın Lagos şehrinde, 1975'te ECOWAS Antlaşması'nın imzalandığı Nijerya Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (NIIA) konferans salonunda düzenlendi. Törene, Nijerya'nın eski Devlet Başkanı General Yakubu Gowon'un (sağ 3) yanı sıra mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sol 3), Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai (solda), Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe (sol 2), Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo (sağda) ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray (sağ 2) katıldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'da bir...

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'da bir törenle kutlandı. Tören, Nijerya'nın Lagos şehrinde, 1975'te ECOWAS Antlaşması'nın imzalandığı Nijerya Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (NIIA) konferans salonunda düzenlendi. Törene, Nijerya'nın eski Devlet Başkanı General Yakubu Gowon'un (sağ 3) yanı sıra mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (sol 3), Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai (solda), Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe (sol 2), Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo (sağda) ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray (sağ 2) katıldı.

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