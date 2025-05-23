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Nijerya'da Geleneksel Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde lezzetler tanıtıldı, büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:45
Nijerya'da Geleneksel Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'da 'Türk Mutfağı Haftası' Etkinlikleri Başladı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde geleneksel lezzetler tanıtıldı. Etkinlikler, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve dışında kutlandı.

Emine Erdoğan'ın Önceliğinde Gerçekleşti

Bu yılki program, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlendi. Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Anatolia Restoran'da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Türk Mutfağının Klasik Tatları Teması

Etkinlikte bu yılki tema, 'Türk Mutfağının Klasik Tatları' olarak belirlendi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının yüzyıllar boyunca Anadolu'nun bereketli topraklarında geliştiğini aktardı. Ayrıca, İpek Yolu, Osmanlı saray mutfağı ve yerel geleneklerin bu zenginlikte büyük bir rolü olduğunu vurguladı.

Türk Mutfağının Felsefesi

Büyükelçi Poroy, Türk mutfağının sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda felsefesiyle de ön plana çıktığını belirtti: 'Yemek kültürümüzde mevsimsel ve yerel ürünlere saygı, sürdürülebilirlik ve toplumsal birliktelik önemli yer tutuyor. Sofra, sadece karın doyurmak için değil, bir araya gelmek, misafirperverlik ve şükran duygusunu paylaşmak için kurulur.'

Lezzet Dolu Bir Menüz

Etkinlikte, zeytinyağlı mezelerden Anadolu’nun dört bir yanından geleneksel tariflere kadar birçok klasik Türk yemeği ikram edildi. Şef Murat Göv'ün hazırladığı menü, misafirlerden tam not alarak etkinliğin lezzetli anlarını taçlandırdı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında...

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Abuja'da etkinlik düzenlendi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında...

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Abuja'da etkinlik düzenlendi.

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