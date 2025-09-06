Nijerya'da Hava Operasyonu: 30 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Dar-El-Jamal hedef alındı

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Bama bölgesindeki Dar-El-Jamal köyünde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada ordunun aldıkları istihbarat üzerine operasyon düzenlediğini bildirdi.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet gösteriyor. 2009'dan bu yana örgütün düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi ülke sınır komşularında da saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ülkede yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.