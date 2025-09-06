DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.533.514,07 1,31%

Nijerya'da Hava Operasyonu: 30 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Borno'daki Dar-El-Jamal hava operasyonunda 30 Boko Haram üyesi öldürüldü; NAF Sözcüsü Ehimen Ejodame operasyonu doğruladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:20
Nijerya'da Hava Operasyonu: 30 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Nijerya'da Hava Operasyonu: 30 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Dar-El-Jamal hedef alındı

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Bama bölgesindeki Dar-El-Jamal köyünde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada ordunun aldıkları istihbarat üzerine operasyon düzenlediğini bildirdi.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet gösteriyor. 2009'dan bu yana örgütün düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi ülke sınır komşularında da saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ülkede yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Hamas, Gazze'de Kalıcı Ateşkese Açık Oldu
3
Kars Kağızman'da Polis Kovalamacası: Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yapınca Yakalandı
4
Tokat Zile'de Yangın: Ev ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
5
Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde Yaklaşık 300 Gözaltı
6
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı
7
Isparta'da uzman estetisyen Buket Gülver evinde ölü bulundu

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı