DOLAR
35,92 0,12%
EURO
37,32 -0,72%
ALTIN
3.285,88 -0,93%
BITCOIN
3.549.047,43 2,47%

Nijerya'da Kaçak Petrol Arıtma Tesislerine Operasyon: 12 Tesis Kapatıldı

Nijerya'da yapılan operasyonlar sonucu 12 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı, 16 suçlu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:33
Nijerya'da Kaçak Petrol Arıtma Tesislerine Operasyon: 12 Tesis Kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, yasadışı petrol arıtım faaliyetlerine karşı önemli bir adım attı. Ülkede kaçak ham petrolün arıtıldığı 12 tesis kapatıldı.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Danjuma, operasyonlar sırasında yaklaşık 70 bin litre petrol ürünü ve 6 tekneye el konulduğunu belirtti.

Operasyonlarda 16 petrol kaçakçısı gözaltına alındı. Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, 2023 yılında artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar sebebiyle 3 milyar dolardan fazla zarar yaşandığını duyurdu.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olarak kaydediliyor ve bu miktar, dünyadaki rezervlerin %3,1'ini oluşturmaktadır. Nijerya, dünya genelinde ham petrol üretiminde ilk 15 ülke arasında yer alırken, en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır.

Nijerya'nın petrol yataklarının yoğunlukla bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları sıkça yaşanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
İsrail Bakanı Zohar: "Hamas'ın Gazze'deki Kontrolüne İzin Vermeyeceğiz"
3
Galata Kulesi, Kanser Farkındalığı İçin Lila Renk İle Aydınlatıldı
4
Büyükçekmece'de Beyzbol Sopasıyla Ölümcül Kavga Yansıdı
5
Yalçın, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
6
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor
7
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'dan Veda Resepsiyonu

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!