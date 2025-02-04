Nijerya'da Kaçak Petrol Arıtma Tesislerine Operasyon: 12 Tesis Kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, yasadışı petrol arıtım faaliyetlerine karşı önemli bir adım attı. Ülkede kaçak ham petrolün arıtıldığı 12 tesis kapatıldı.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Danjuma, operasyonlar sırasında yaklaşık 70 bin litre petrol ürünü ve 6 tekneye el konulduğunu belirtti.

Operasyonlarda 16 petrol kaçakçısı gözaltına alındı. Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, 2023 yılında artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar sebebiyle 3 milyar dolardan fazla zarar yaşandığını duyurdu.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olarak kaydediliyor ve bu miktar, dünyadaki rezervlerin %3,1'ini oluşturmaktadır. Nijerya, dünya genelinde ham petrol üretiminde ilk 15 ülke arasında yer alırken, en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır.

Nijerya'nın petrol yataklarının yoğunlukla bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları sıkça yaşanmaktadır.