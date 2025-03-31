Nijerya'da Lassa Ateşi Felaketi: Yılın İlk Çeyreğinde 118 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını Ciddiyetini Koruyor

Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, salgının ocak ve mart ayları arasında ülkenin 33 eyaletine yayıldığını bildirdi.

Vakalar ve Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi

İdris, bu dönemde 645 kişide Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini ve salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını kaydetti. Ülke genelinde 20'den fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını aktaran İdris, tedavi merkezlerinde personel sıkıntısı yaşandığını vurguladı.

Geçmişteki Vaka Sayıları ve Mevcut Durum

Salgın nedeniyle geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, Lassa ateşi nedeniyle 23 Ocak 2019'da acil durum ilan etmişti.

Lassa Ateşi ve Bulaşma Yöntemleri

Lassa ateşi, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de görülen, fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan ve insandan insana geçebilen bir hastalıktır. Hastalık, ölümcül kanamalı ateşe yol açabilmektedir.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.