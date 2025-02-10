Nijerya'da Lassa Ateşi Nedeniyle Ölümler 53'e Yükseldi

Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını Endişe Veriyor

Nijerya, yıl başından bu yana Lassa ateşi nedeniyle yaşanan can kayıplarının 53'e ulaştığını bildirdi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yapılan açıklamada, salgının ülkenin 10 eyaletinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Artan Vaka Sayıları Üzerine Açıklamalar

23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan eden Nijerya hükümeti, 20-26 Ocak tarihleri arasında 57 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 12290 olduğu ve ölüm sayısının 53 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Tarihsel Bağlam ve Tehlikeleri

Lassa ateşi, ilk olarak 1969 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaleti'nde tanımlanmış olup, günümüzde Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi diğer Afrika ülkelerinde de görülmektedir. Hastalık, genellikle fare dışkısıyla temas sonucu insanlara geçiyor ve insandan insana bulaşabiliyor, bu da kanamalı ateş gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Yetkililerden Uyarılar

Hükümet yetkilileri, halkı fare ve diğer kemirgenlerle olan teması önleyerek, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Salgınla mücadele etmek için alınan önlemler ve halk sağlığı bilincinin arttırılması büyük önem taşıyor.