Nijerya'da Lassa Ateşi Vakalarında Endişe Verici Artış: 28 Yeni Vaka Tespit Edildi

Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olarak, Lassa ateşi vakalarında endişe verici bir artış yaşıyor. Son bir haftada 28 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), bu durumu duyurdu.

Ülkenin 7 eyaletinde kaydedilen vakalar nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yılın Ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakalarının toplam 563'e yükseldiği, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 103 olduğu kaydedildi.

Nijerya hükümeti, Lassa ateşinin tedavisi için 3 farklı ilaç belirlediğini duyurdu. Ülkede her yıl kurak dönemin yaşandığı Kasım ve Mayıs aylarında artan Lassa ateşi vaka sayısı, 2023 yılında 674 olarak kaydedildi ve bu süreçte 102 kişi hayata veda etti.

Lassa ateşi, ilk olarak 1969 yılında Borno eyaletinde keşfedildi. Bu hastalık, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de görülmektedir. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019 tarihinde Lassa ateşi sebebiyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısı ile temas sonucu bulaşan Lassa ateşi, insandan insana geçiş yapabilen ve ölümcül kanamalı ateşe yol açan bir hastalık olarak biliniyor. Yetkililer, halkı fareler ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda sık sık uyarıyor.