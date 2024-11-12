Nijerya'da Maden Ocağında Göçük: 13 Ölü

Nijerya'da Maden Faciası

Nijerya'nın Plateau eyaletinde meydana gelen maden ocağı göçüğü, ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Bassa Bölge Başkanı Joshua Riti, 10 Kasım'da yaşanan bu felaketin ardından yaptığı açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Bassa bölgesindeki bir maden ocağında gerçekleşen göçükte, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Riti, ölenlerin çoğunun 18-30 yaşları arasında olduğunu belirtti.

Gençlerin Geçim Mücadelesi

Başkan Riti, olayla ilgili şunları ifade etti: "Bu, talihsiz bir olay. Bu gençler yalnızca bir geçim kaynağı arıyorlardı. Enerjilerini ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmak için kullanmak üzere yola çıkmışlardı ancak zamansız bir ölümle karşılaştılar."

Olayın ardından yerel yetkililerin ve acil yardım ekiplerinin durumu kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.