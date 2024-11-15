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Nijerya'da Petrol Üretimi Günde 1,8 Milyon Varile Ulaştı

Nijerya, petrol üretimini günde 1,8 milyon varile çıkararak üretim hedefini yükseltti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:14
Nijerya'da Petrol Üretimi Günde 1,8 Milyon Varile Ulaştı

Nijerya'da Petrol Üretiminde Önemli Artış

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, petrol üretimini günde 1,8 milyon varile çıkardığını duyurdu. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Üst Yöneticisi Mele Kyari, bu artışı açıklarken yıl sonuna kadar günlük üretimin 2 milyon varile ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Artışın Nedenleri

Kyari, bu artışın, güvenlik kurumları ile hükümet ve diğer paydaşlar arasındaki ortak çabaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Nijerya, son dönemdeki güvenlik önlemleri sayesinde daha verimli bir üretim sürecine geçiş yapıyor.

OPEC Raporu ve Geçmiş Durum

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yayımlanan son rapora göre, Nijerya'nın petrol üretiminin ekim ayında 1,3 milyon varil olarak tahmin edildiği belirtilmişti. Ülkenin petrol kotası ise, devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile gerilemişti.

Nijerya'nın bu yeni hedef, uluslararası enerji piyasalarında da dikkat çekiyor. Ülkenin yüksek üretim kapasitesi, Afrika kıtasında önemli bir oyuncu olma iddiasını pekiştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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